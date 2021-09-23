HH.ru: Сотрудникам Саратовской области в офисах не хватает тихих зон и кофеварки

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Работники Саратовской области, которые полностью или частично трудятся в офисе, отмечают такие преимущества, как отсутствие отвлекающих факторов (36%), возможность неформального общения с коллегами (28%), более четкая координация работы команды (43%), эмоциональная поддержка коллег (21%), а также более высокая эффективность работы (32%). Кроме того, 11% отметили, что в офисе стабильный интернет для звонков и видеоконференций.Лишь 24% работников региона отметили, что пандемия не изменила их взгляд на офисное пространство, остальные признались, что внесли бы определенные корректировки. Например, 27% хотели бы, чтобы в офисе было больше тихих зон для сосредоточенной работы, 31% не хватает зон для расслабления (например, для занятий йогой, тренировок), 24% предложили бы добавить кофеварку, а 6% хотели бы, чтобы их офис был просторнее и была возможность соблюдать социальную дистанцию.