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HH.ru: Сотрудникам Саратовской области в офисах не хватает тихих зон и кофеварки

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, вместе с компанией WeWork, выяснили, изменилось ли отношение жителей Саратовской области к офисному пространству из-за пандемии, какие преимущества они видят в работе из офиса и чего не хватает для комфортного пребывания в нем.

Работники Саратовской области, которые полностью или частично трудятся в офисе, отмечают такие преимущества, как отсутствие отвлекающих факторов (36%), возможность неформального общения с коллегами (28%), более четкая координация работы команды (43%), эмоциональная поддержка коллег (21%), а также более высокая эффективность работы (32%). Кроме того, 11% отметили, что в офисе стабильный интернет для звонков и видеоконференций.

Лишь 24% работников региона отметили, что пандемия не изменила их взгляд на офисное пространство, остальные признались, что внесли бы определенные корректировки. Например, 27% хотели бы, чтобы в офисе было больше тихих зон для сосредоточенной работы, 31% не хватает зон для расслабления (например, для занятий йогой, тренировок), 24% предложили бы добавить кофеварку, а 6% хотели бы, чтобы их офис был просторнее и была возможность соблюдать социальную дистанцию.
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