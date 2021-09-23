состоялась командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС в осенне-зимний период

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«Это плановая ежегодная тренировка, - пояснил начальник управления обеспечения безопасности Юрий Юрин. - Она проводится на основании решения соответствующей комиссии Правительства области. Помимо органов исполнительной власти, привлекаются сотрудники ЖКХ, ТЭК, областной службы спасения, социальной сферы, учреждений и предприятий обеспечивающих бесперебойное тепло-, энерго-, газо- и водоснабжение потребителей, то есть всех, кто может быть задействован в случае возникновения чрезвычайной ситуации».В ходе тренировки перед каждым районом ставились свои задачи. Так, по «легенде» в Дергачевском районе 24 часа было нарушено электроснабжение, в Пугачевском районе «в результате шквалистого ветра и налипания мокрого снега произошел обрыв 10 км линий электропередач», в Балаковском районе «в результате прорыва внутриквартального водопровода без отопления остались 9 многоквартирных домов». В зоны «чрезвычайных ситуаций» направлялись аварийные формирования для поведения восстановительных работ. По оценкам специалистов все службы действовали слаженно и оперативно.