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«Донор Волга» стала лауреатом Всероссийской премии «СоУчастие»

Новости


В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей IX Всероссийской премии «СоУчастие».

В ее рамках в Общественной палате России состоялась деловая программа, на которой были представлены успешные практики по развитию донорства.

Саратовская автономная некоммерческая организация Центр социальных проектов «Донор Волга» стала призером в 2-х номинациях с проектами, поддержанными Фондом президентских грантов: в номинации «Донорство крови и COVID-19» второе место получил проект «Доноры Поволжья - помощь рядом», в номинации «В кадре донорство» - третье место занял проект «Путешествие с Капелькой».

В рамках премии проводятся основной и креативный конкурсы. Победителями и призерами премии в основном конкурсе практик «Донорство крови и COVID-19» и креативном конкурсе «Донорство вдохновляет» стали 70 конкурсных работ из 34 регионов. Кроме того, вручены 13 специальных наград премии. В целом на конкурс премии было подано 300 заявок из 63 субъектов Российской Федерации.

Премия «СоУчастие» учреждена в 2010 году Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным центром по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. Мероприятия IX Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» проведены при поддержке Фонда президентских грантов в рамках социального проекта «Донорство крови и COVID-19».
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