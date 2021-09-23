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В Балаковском филиале Областной специальной библиотеки для слепых состоялся познавательный час «В мире и согласии»

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В Балаковском филиале Областной специальной библиотеки для слепых состоялся познавательный час «В мире и согласии», посвященный Международному дню мира.

В ходе мероприятия было рассказано о появлении праздника Международный день мира, о том, что в России он приходится на один из Дней воинской славы – День победы русских полков в Куликовской битве; шел разговор о причинах возникновения войн, возможных способах разрешения военных и других конфликтов, провоцирующих нищету, всплеск заболеваний и эпидемий. Участники обсудили значение слов «Мир», «Дружба», «Согласие», вспомнили символы мира, пословицы и поговорки о мире и пришли к выводу: сохранению мира на Земле помогут понимание ценности жизни, уважение мнения других людей и помощь ближнему.

Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов - как на национальном, так и на международном уровне. С 1981 года День мира праздновался каждый третий вторник сентября, а с 2002 - 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Этот праздник вовлекает миллионы людей, охватывая многие страны и регионы, где силами общественных организаций проводятся различные акции и мероприятия. Международный день мира призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него.

Мероприятия ООН, посвященные Дню мира, традиционно начинаются с церемонии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - сначала звучит обращение Генерального секретаря ООН, после которого он ударяет в колокол, затем, после минуты молчания, с обращением выступает председатель Совета безопасности ООН.

Каждый год День мира посвящен определенной теме. Так, в разные годы он проходил под девизами: «Права человека и поддержание мира», «Разоружение и нераспространение», «Молодежь за мир и развитие», «Мир и демократия: выскажи свое мнение», «Устойчивый мир ради устойчивого будущего», «Образование в духе мира», «Право народов на мир», «Цели в области устойчивого развития: составные элементы мира», «Вместе на благо мира: уважение, безопасность и достоинство для всех», «Право на мир: 70 лет Всеобщей декларации прав человека», «Борьба с изменением климата ради мира», «Формируем мир вместе» и другие.

События последних лет - войны, терроризм, глубокие противоречия, разделяющие народы и отдельных людей во всем мире, климатический кризис, вирусы, обусловили беспрецедентную актуальность Международного дня мира сегодня.
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