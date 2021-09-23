На слете школьных лесничеств состязались 10 команд

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В течение двух дней школьники, прибывшие из разных районов области, состязались в знании флоры и фауны, а также работы лесного хозяйства.«Третий год подряд проводится слет школьных лесничеств. В этом году в нем участвовали десять команд, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин. - Всего в области работают 20 школьных лесничеств. Надеюсь, их количество в будущем увеличится. Хочу поблагодарить руководителей и наставников школьных лесничеств, которые поддерживают это направление. Это площадка для профориентации; хорошо, что она начинается в школе».Программа слета включала два этапа – региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам» и конкурс юных лесоводов «Лесное многоборье».На полевом этапе слета участники соревновались по разным направлениям лесного хозяйства и экологии: «Русский лес», «Лесная фауна», «Лесная кладовая», «Красная книга», «Питомник», «Охрана леса», «GPS– ориентирование в лесу», «Биотехнические мероприятия», «Живой родник», «Переправа».Победителями слета стала команда школы №3 из Вольска «Друзья леса». Второе место получил «Зеленый патруль» - ребята из средней школы села Репное Балашовского района. Третье место заняла команда СОШ №1 районного поселка Базарный Карабулак.Победителями регионального тура Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» стали Дарья Щетинина, ученица 9 класса средней школы с. Репное Балашовского района, Артем Неврюев, ученик 8 класса средней школы №1 Базарного-Карабулака, а также команда школы №3 г. Вольска.Команды победителей и участников слета получили кубки, почетные грамоты, ценные подарки и поощрительные призы.