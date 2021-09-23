23 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:27 | 23 сентября
В Саратовской области утвержден прожиточный минимум на 2022 год
14:38 | 23 сентября
HH.ru: Сотрудникам Саратовской области в офисах не хватает тихих зон и кофеварки
13:46 | 23 сентября
состоялась командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС в осенне-зимний период
13:00 | 23 сентября
«Донор Волга» стала лауреатом Всероссийской премии «СоУчастие»
12:08 | 23 сентября
В Балаковском филиале Областной специальной библиотеки для слепых состоялся познавательный час «В мире и согласии»
10:55 | 23 сентября
На слете школьных лесничеств состязались 10 команд
09:54 | 23 сентября
«Дельта» уверенно выступает на втором групповом этапе Кубка России 2021 по пляжному футболу
09:00 | 23 сентября
Кредитный рейтинг холдинга Кенеса Ракишева повышен агентством S&P
17:00 | 22 сентября
Саратовский исторический парк «Россия - моя история» посетил 250 000 гость
16:19 | 22 сентября
Саратовцы стали чаще обращаться в ЗАГС для исправления буквы «е» на букву «ё» в документах
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

«Дельта» уверенно выступает на втором групповом этапе Кубка России 2021 по пляжному футболу

Новости


22 сентября «Дельта» обыграла «Спартак-Анапу» в третьем матче второго этапа Кубка России 2021.

Встреча закончилась со счёто 8:2 в пользу саратовцев. Хет-триком в составе победителей отметился Андрей Панкратов, дубли оформили Владимир Раскин и Иван Тетерин, также один мяч на счету Михаила Семёнова.

На втором групповом этапе Кубка России выступает и еще одна саратовская команда «Техномаркет64». Футболисты обыграли «Крылья Советов» (Самара) со счетом 5:2, но Команде «Росич» (Москва) уступили со счетом 3:1. Сегодня, 22 сентября, команда «Техномаркет 64» уступили в третьем матче второго этапа Кубка России 2021 команде «Кристалл» (Санкт-Петербург)со счетом 10:4.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код