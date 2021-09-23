«Дельта» уверенно выступает на втором групповом этапе Кубка России 2021 по пляжному футболу

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Встреча закончилась со счёто 8:2 в пользу саратовцев. Хет-триком в составе победителей отметился Андрей Панкратов, дубли оформили Владимир Раскин и Иван Тетерин, также один мяч на счету Михаила Семёнова.На втором групповом этапе Кубка России выступает и еще одна саратовская команда «Техномаркет64». Футболисты обыграли «Крылья Советов» (Самара) со счетом 5:2, но Команде «Росич» (Москва) уступили со счетом 3:1. Сегодня, 22 сентября, команда «Техномаркет 64» уступили в третьем матче второго этапа Кубка России 2021 команде «Кристалл» (Санкт-Петербург)со счетом 10:4.