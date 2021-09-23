Кредитный рейтинг холдинга Кенеса Ракишева повышен агентством S&P

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Прогноз по рейтингу — «Стабильный». На уровне «В» был подтвержден краткосрочный кредитный рейтинг. Рейтинг по национальной шкале повышен с «kzBBB» до «kzA-».Казахский бизнесмен Кенес Ракишев, основной акционер компании «Fincraft Group», несколько дней назад вместе с партнерами вывел на биржу NASDAQ новый фонд для инвестиций в альтернативную энергетику. Спрос на акции превысил более чем на $22 млн первоначальное предложение. Как результат – уже на начальном этапе новая компания Кенеса Ракишева Oxus Acquisition Corp. была оценена в $172,5 млн. Капитализацию компании может повысить серия слияний и поглощений компаний в сфере новых видов энергетики, которая должна быть реализована в течение года.В отчете S&P Global Ratings говорится: прогноз «Стабильный» отражает ожидания агентства в том, что Fincraft Group для приобретения активов не станет привлекать существенный долг, но для выполнения обязательств по облигациям будет генерировать достаточные денежные потоки.