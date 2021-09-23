23 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 22 сентября
Саратовский исторический парк «Россия - моя история» посетил 250 000 гость
16:19 | 22 сентября
Саратовцы стали чаще обращаться в ЗАГС для исправления буквы «е» на букву «ё» в документах
15:35 | 22 сентября
"Волжская волна" откроется в Саратове 30 сентября
14:39 | 22 сентября
Состоялась церемония закрытия V Всероссийского фестиваля "Театральное Прихопёрье"
13:48 | 22 сентября
С 1 июля квалифицированную электронную подпись можно получить в ФНС России
13:00 | 22 сентября
Саратовский музей краеведения принял участие в учредительном собрании Ассамблеи «петровских музеев» России
12:08 | 22 сентября
В рамках акции "Сохраним лес" в Саратовской области планируется высадить более 350 тысяч сеянцев
11:15 | 22 сентября
Владимир Мальков - чемпион России по бадминтону 2021
10:21 | 22 сентября
В музее К.А. Федина состоится презентация книги «Мы купили планету» детского писателя, журналиста Александра Червякова
09:26 | 22 сентября
В Москве пройдет Международный форум птицеводов «Птицеводство России 2021»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовский исторический парк «Россия - моя история» посетил 250 000 гость

Новости


Саратовский исторический парк «Россия - моя история» посетил 250 000 гость.

«Юбилейным посетителем стал Виталий Науменко, — рассказали в историческом парке. - Во вторник, 21 сентября, он решил, что по дороге из детского сада познакомит сына Никиту с историей страны именно в мультимедийном формате. Наши гости впервые отправились в экспозицию «Рюриковичи. Романовы», где оценили оригинальную подачу исторической информации с помощью современных технологий. Двухлетнему посетителю особенно понравилось перелистывать страницы интерактивных книг, бегать по «воде» «купели» и управлять различными мультимедийными устройствами».

В подарок от Исторического парка семья получила сертификат, дающий право на бесплатное и безлимитное посещение экспозиций до конца года и две тематические экскурсии, на которые отправится с родственниками и друзьями, а также памятные сувениры.

На ближайшее время Виталий запланировал посетить самый необычный выставочный проект-комикс об Александре Невском, который пробудет в Саратове до 3 октября, а также посетить фестиваль археологии и реконструкции «Укек».