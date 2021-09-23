Саратовский исторический парк «Россия - моя история» посетил 250 000 гость.

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«Юбилейным посетителем стал Виталий Науменко, — рассказали в историческом парке. - Во вторник, 21 сентября, он решил, что по дороге из детского сада познакомит сына Никиту с историей страны именно в мультимедийном формате. Наши гости впервые отправились в экспозицию «Рюриковичи. Романовы», где оценили оригинальную подачу исторической информации с помощью современных технологий. Двухлетнему посетителю особенно понравилось перелистывать страницы интерактивных книг, бегать по «воде» «купели» и управлять различными мультимедийными устройствами».В подарок от Исторического парка семья получила сертификат, дающий право на бесплатное и безлимитное посещение экспозиций до конца года и две тематические экскурсии, на которые отправится с родственниками и друзьями, а также памятные сувениры.На ближайшее время Виталий запланировал посетить самый необычный выставочный проект-комикс об Александре Невском, который пробудет в Саратове до 3 октября, а также посетить фестиваль археологии и реконструкции «Укек».