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Саратовцы стали чаще обращаться в ЗАГС для исправления буквы «е» на букву «ё» в документах

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За 8 месяцев 2021 года за переменой имени, фамилии или отчества в органы ЗАГС по Саратовской области обратились 910 человек. Это на 42 процента больше, чем годом ранее.

Как отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, специалисты территориальных отделом фиксируют увеличение числа заявителей, которые обращаются за услугой по перемене имени для исправления буквы «е» на букву «ё» в документах. «Порядка пятой части заявителей обращаются за переменой имени для того, чтобы изменить одну единственную букву в своих персональных данных. Это позволяет привести все документы в соответствие и заранее предотвратить ситуацию, где гражданину может потребоваться дополнительное подтверждения личности. Как, например, бывает в случаях, когда в одних документах написано Алена, а в других Алёна», — подчеркнула руководитель ведомства.

Кроме того, специалистами отделом ЗАГС отмечены необычные случаи перемены имени. Так, в результате перемены имени в регионе появились Вагнер, Гётте, Атлас, Кевендишь и Батыр.