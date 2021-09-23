Саратовцы стали чаще обращаться в ЗАГС для исправления буквы «е» на букву «ё» в документах

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Как отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, специалисты территориальных отделом фиксируют увеличение числа заявителей, которые обращаются за услугой по перемене имени для исправления буквы «е» на букву «ё» в документах. «Порядка пятой части заявителей обращаются за переменой имени для того, чтобы изменить одну единственную букву в своих персональных данных. Это позволяет привести все документы в соответствие и заранее предотвратить ситуацию, где гражданину может потребоваться дополнительное подтверждения личности. Как, например, бывает в случаях, когда в одних документах написано Алена, а в других Алёна», — подчеркнула руководитель ведомства.Кроме того, специалистами отделом ЗАГС отмечены необычные случаи перемены имени. Так, в результате перемены имени в регионе появились Вагнер, Гётте, Атлас, Кевендишь и Батыр.