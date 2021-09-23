Состоялась церемония закрытия V Всероссийского фестиваля "Театральное Прихопёрье".

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За 11 дней фестиваля были показаны 12 спектаклей. 5 спектаклей гостевой программы: Театр музыки и поэзии под руководством Е.Камбуровой со спектаклем "Снился мне сад", Театр "Et Cetera" под руководством А.Калягина со спектаклем "Лодочник", Государственный театр наций со спектаклем "Наше всё.."Нодар Думбадзе". Впервые на Балашовской земле выступил Государственный академический театр им.Моссовета со спектаклем "Игроки". Завершил фестиваль спектакль Московского академического театра имени Вл.Маяковского "В день свадьбы".В конкурсной программе приняли участие 7 театров из Саратовской, Тамбовской, Волгоградской и Липецкой областей.В результате работы профессионального жюри были выявление следующие лауреаты фестиваля:Номинация «Лучшая мужская роль»Денис Майданюк - роль Кристиана Мартена в спектакле «Оскар» К.Манье.Балашовский драматический театрНоминация «Лучшая женская роль»Анастасия Фролова – роль Гели в спектакле «Варшавская мелодия» Л.ЗоринаНовый экспериментальный театр ВолгоградНоминация «За поэтический взгляд на мир»Максим Потапов – роль Учителя в спектакле «Безымянная звезда» М.СебастианаБалаковский Театр Юного ЗрителяНоминация «За искусное воплощение образа простого человека»Юрий Фетисов – роль товарища Дюжикова, приезжего из Таймырав спектакле «Вас вызывает Таймыр» А Галича, К.ИсаеваТАМБОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТРНоминация « Роль второго плана» ( мужская роль)Сергей Ясаков - роль Бабурина, пчеловода из Тамбова в спектакле«Вас вызывает Таймыр» А Галича, К.ИсаеваТАМБОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТРДмитрий Елтунов – роль человека в клетчатом пальто в спектакле «Вас вызывает Таймыр» А Галича, К.ИсаеваТАМБОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТРНоминация « Роль второго плана» (женская роль)Валентина Демидова – роль Елизаветы Михайловны Кирпичниковойв спектакле «Вас вызывает Таймыр» А Галича, К.ИсаеваТАМБОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТРАнастасия Абаева – роль Секретарши и Хозяйки дачи в спектакле «Неправда» по произведениям А.ЧеховаТеатр драмы им. ТолстогоНоминация «За роль доброй и простодушной героини»Светлана Володина – роль Розалии Карловны (Розы) в спектакле «Тетки» А.КоровкинаДраматический театр города ВольскаГлавный приз – Приз Губернатора Саратовской области«За стратегию развития репертуарного театра в регионе»Балашовскому драматическому театру