23 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 22 сентября
Саратовский исторический парк «Россия - моя история» посетил 250 000 гость
16:19 | 22 сентября
Саратовцы стали чаще обращаться в ЗАГС для исправления буквы «е» на букву «ё» в документах
15:35 | 22 сентября
"Волжская волна" откроется в Саратове 30 сентября
14:39 | 22 сентября
Состоялась церемония закрытия V Всероссийского фестиваля "Театральное Прихопёрье"
13:48 | 22 сентября
С 1 июля квалифицированную электронную подпись можно получить в ФНС России
13:00 | 22 сентября
Саратовский музей краеведения принял участие в учредительном собрании Ассамблеи «петровских музеев» России
12:08 | 22 сентября
В рамках акции "Сохраним лес" в Саратовской области планируется высадить более 350 тысяч сеянцев
11:15 | 22 сентября
Владимир Мальков - чемпион России по бадминтону 2021
10:21 | 22 сентября
В музее К.А. Федина состоится презентация книги «Мы купили планету» детского писателя, журналиста Александра Червякова
09:26 | 22 сентября
В Москве пройдет Международный форум птицеводов «Птицеводство России 2021»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Состоялась церемония закрытия V Всероссийского фестиваля "Театральное Прихопёрье"

Новости


Состоялась церемония закрытия V Всероссийского фестиваля "Театральное Прихопёрье".

За 11 дней фестиваля были показаны 12 спектаклей. 5 спектаклей гостевой программы: Театр музыки и поэзии под руководством Е.Камбуровой со спектаклем "Снился мне сад", Театр "Et Cetera" под руководством А.Калягина со спектаклем "Лодочник", Государственный театр наций со спектаклем "Наше всё.."Нодар Думбадзе". Впервые на Балашовской земле выступил Государственный академический театр им.Моссовета со спектаклем "Игроки". Завершил фестиваль спектакль Московского академического театра имени Вл.Маяковского "В день свадьбы".
В конкурсной программе приняли участие 7 театров из Саратовской, Тамбовской, Волгоградской и Липецкой областей.

В результате работы профессионального жюри были выявление следующие лауреаты фестиваля:

Номинация «Лучшая мужская роль»
Денис Майданюк - роль Кристиана Мартена в спектакле «Оскар» К.Манье.
Балашовский драматический театр

Номинация «Лучшая женская роль»
Анастасия Фролова – роль Гели в спектакле «Варшавская мелодия» Л.Зорина
Новый экспериментальный театр Волгоград

Номинация «За поэтический взгляд на мир»
Максим Потапов – роль Учителя в спектакле «Безымянная звезда» М.Себастиана
Балаковский Театр Юного Зрителя

Номинация «За искусное воплощение образа простого человека»
Юрий Фетисов – роль товарища Дюжикова, приезжего из Таймыра
в спектакле «Вас вызывает Таймыр» А Галича, К.Исаева
ТАМБОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР

Номинация « Роль второго плана» ( мужская роль)
Сергей Ясаков - роль Бабурина, пчеловода из Тамбова в спектакле
«Вас вызывает Таймыр» А Галича, К.Исаева
ТАМБОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
Дмитрий Елтунов – роль человека в клетчатом пальто в спектакле «Вас вызывает Таймыр» А Галича, К.Исаева
ТАМБОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР

Номинация « Роль второго плана» (женская роль)
Валентина Демидова – роль Елизаветы Михайловны Кирпичниковой
в спектакле «Вас вызывает Таймыр» А Галича, К.Исаева
ТАМБОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
Анастасия Абаева – роль Секретарши и Хозяйки дачи в спектакле «Неправда» по произведениям А.Чехова
Театр драмы им. Толстого

Номинация «За роль доброй и простодушной героини»
Светлана Володина – роль Розалии Карловны (Розы) в спектакле «Тетки» А.Коровкина
Драматический театр города Вольска

Главный приз – Приз Губернатора Саратовской области
«За стратегию развития репертуарного театра в регионе»
Балашовскому драматическому театру
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код