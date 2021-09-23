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С 1 июля квалифицированную электронную подпись можно получить в ФНС России

Новости


ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова сообщает, что с 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности – руководители организаций), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

В рамках проведения пилотного проекта по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП), начиная с 01.07.2021 года квалифицированную электронную подпись можно получить в Удостоверяющем центре ФНС России (УЦ ФНС России), расположенном в ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова, по адресу проспект им. 50 лет Октября, здание 108/6.

Для получения услуги юридическое лицо (руководитель организации), индивидуальный предприниматель либо нотариус должны предоставить:

1) документ, удостоверяющий личность (паспорт);

2) СНИЛС (также необходимо предоставить ИНН физического лица и ИНН юридического лица);

3) носитель ключевой информации с сертификатом соответствия ФСТЭК России или ФСБ России (УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям. Можно использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям. Один ключевой носитель может использоваться для хранения нескольких (до 32 экз.) КЭП и сертификатов к ним.

Внимание! Запись квалифицированного сертификата на обычный флеш-накопитель не осуществляется.

Изготовление электронной цифровой подписи осуществляется на безвозмездной основе.

Полученная ЭЦП действительна 15 месяцев и может использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Телефоны для консультаций: 8(8452)30-89-54, 8(8452)30-89-76.

Пользователи, получившие КЭП в УЦ ФНС России, могут обращаться по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.
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