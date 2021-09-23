Саратовский музей краеведения принял участие в учредительном собрании Ассамблеи «петровских музеев» России

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В новое объединение вошли 107 музеев из 31 региона и 5 федеральных округов Российской Федерации, в том числе четыре музея Саратовской области: Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Саратовский областной музей краеведения, Музейный историко-краеведческий комплекс им. И.В. Панфилова Петровского района и Хвалынский краеведческий музей.Создание Ассамблеи связано с предстоящим в 2022 году празднованием 350-летия Петра I. Цель новой организации – объединение усилий музейного сообщества в популяризации музейных коллекций, связанных с личностью великого реформатора, создание единого сводного каталога коллекций «петровских музеев», разработка и реализация значимых межмузейных «петровских проектов».Было проведено методическое совещание по созданию национальной сети историко-культурных туристских маршрутов «Путь Петра Великого» на базе «петровских музеев» России. Саратовскими музеями, вошедшими в Ассамблею, уже разработаны соответствующие программы, и они готовы включиться в «петровский маршрут».