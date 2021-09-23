23 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
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14:39 | 22 сентября
Состоялась церемония закрытия V Всероссийского фестиваля "Театральное Прихопёрье"
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09:26 | 22 сентября
В Москве пройдет Международный форум птицеводов «Птицеводство России 2021»
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В Москве пройдет Международный форум птицеводов «Птицеводство России 2021»

Новости
В Москве пройдет Международный форум птицеводов «Птицеводство России 2021»

Специалисты мирового уровня выступят на Международном форуме птицеводов «Птицеводство России 2021».

Главное событие птицеводства России пройдет в Москве 7 октября в отеле «Космос» и соберет более 300 руководителей и специалистов птицефабрик и фирм для живого общения и обмена опытом. Основная тема форума в 2021 году – внедрение инновационных технологий. Организаторы уже представили программу мероприятия.

Живое общение с руководителями и главными специалистами бройлерных и яичных птицефабрик России, МСХ, Россельхознадзора, ассоциаций и союзов, птицеводческих компаний будет организовано в течение 12 часов в дискуссионном зале. Дискуссии с выдающимися экспертами и аналитиками предполагаются в конференц-зале. Там же состоятся содержательные презентации ведущих специалистов отечественных и мировых компаний по кормлению, лечению и содержанию птицы, будет дана новейшая информация о цифровых технологиях в птицеводческой отрасли.

Одновременно с Международным форумом птицеводов «Птицеводство России 2021» пройдут выставки «Золотая осень» и «АГРОПРОДМАШ».