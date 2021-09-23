В Москве пройдет Международный форум птицеводов «Птицеводство России 2021»

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Главное событие птицеводства России пройдет в Москве 7 октября в отеле «Космос» и соберет более 300 руководителей и специалистов птицефабрик и фирм для живого общения и обмена опытом. Основная тема форума в 2021 году – внедрение инновационных технологий. Организаторы уже представили программу мероприятия.Живое общение с руководителями и главными специалистами бройлерных и яичных птицефабрик России, МСХ, Россельхознадзора, ассоциаций и союзов, птицеводческих компаний будет организовано в течение 12 часов в дискуссионном зале. Дискуссии с выдающимися экспертами и аналитиками предполагаются в конференц-зале. Там же состоятся содержательные презентации ведущих специалистов отечественных и мировых компаний по кормлению, лечению и содержанию птицы, будет дана новейшая информация о цифровых технологиях в птицеводческой отрасли.Одновременно с Международным форумом птицеводов «Птицеводство России 2021» пройдут выставки «Золотая осень» и «АГРОПРОДМАШ».