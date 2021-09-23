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В музее К.А. Федина состоится презентация книги «Мы купили планету» детского писателя, журналиста Александра Червякова

Новости


23 сентября в 17.00 в Государственном музее К.А. Федина состоится презентация книги «Мы купили планету» детского писателя, журналиста Александра Червякова.

Третья книга Александра Червякова «Мы купили планету» (первые две – «Метеорит на выходные» и «А у нас на Венере») вышла в 2021 году. В нее вошли фантастическая повесть с одноименным названием о приключении девочки Беоланты и ее брата Граника в далеком будущем и несколько рассказов различной тематики. Это и воспоминания о войне, и запоминающиеся события детства, наполненные искрометным юмором,

Повесть «Мы купили планету» написана в лучших традициях фантастического жанра. И как всякая хорошая детская литература, она не только увлекательна, но и эмоционально познавательна. В каждой своей книге для детей Александр Червяков неизменно показывает, что есть ценности несравненно большие, чем достижения цивилизации и технические открытия. Ребят спасает находчивость, способность объединиться для решения сложных жизненных проблем, умение принимать решения.

К тому же, как пишет редакция журнала «Лучик», Александр Червяков обладает и другими разнообразными талантами: «математик и астроном, музыкант и композитор, полиглот, эрудит и (что самое для нас важное) замечательный детский писатель».

Автор расскажет о своей творческой деятельности, ответит на вопросы присутствующих.

Вход свободный.