Возможность бесплатного переноса данных из облака на сервер появилась у пользователей «Р7-Офис»

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Теперь бесплатно и в любое время пользователи офисных решений от «Р7» смогут перенести все данные из облачного офиса «Р7-Офис» на свой локальный сервер. Облачный офис доступен компании по модели SaaS (soft as a service) с сайта компании.Опция развертывания российского офисного пакета в локальной сети компании без необходимости подключения к интернету ранее уже была доступна заказчикам. Но впервые появляется возможность без дополнительных затрат бесшовного переноса данных из облака на сервер.Гендиректор компании разработчика «Р7-Офис» Наталия Агафонова прокомментировала событие. По ее словам, специфика деятельности компании может потребовать работы без подключения к глобальной сети, хотя у облачных сервисов много плюсов. Ситуация может измениться, даже если прежде пользователи были намерены использовать облачные решения. В связи с этим разработчиком для клиентов предусмотрена альтернатива – возможность уже после внедрения переноса данных из облака «Р7-Офис» на локальный сервер.