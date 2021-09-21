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HH.ru: 60% работодателей считают, что закрывать вакансии стало сложнее

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На фоне дефицита кадров специалисты по управлению персоналам становятся одними из самых востребованных сотрудников: за год спрос на них вырос в два раза.

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди HR-менеджеров и выяснила, как изменился подбор кадров.

С начала года в России было открыто больше 180 тысяч вакансий для специалистов по управлению персоналом – это почти в два раза большем, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. При этом на одну вакансию в этой сфере приходится лишь 2,6 резюме. Средняя предлагаемая зарплата в сфере «Управление персоналом» по России составляет 49,6 тыс. руб. Наиболее высокую зарплату HR-специалистам предлагают в Ямало-Ненецком АО (75,7 тыс. руб.), а также в Сахалинской области (70,8 тыс. руб.) и в Москве (70,1 тыс. руб.).

Главной HR-задачей компаний в 2021 году стала работа над мотивацией и вовлеченностью персонала (46% отметили этот вариант), над повышением квалификации и обучением персонала (42%), а также над эффективностью и производительностью персонала (тоже 42%), а также формирование корпоративной культуры (34%). Три года назад, в 2018-м, важность этих задач для работодателей была заметно ниже: например, формированию корпоративной культуры в 2021 работодатели уделяют внимание в 5,6 раза чаще. Кроме того, в несколько раз вырос интерес компаний к поиску талантов, а также к HR-аналитике.

Рассказывая о ключевых изменениях в подборе персонала за последний год, 60% HR-менеджеров отметили, что у них снизился поток кандидатов и закрывать вакансии стало сложнее. Об обратном – то есть, об увеличении потока кандидатов и более легком закрытии вакансий – сообщили лишь 3% опрошенных. Треть (32%) компаний стали чаще нанимать персонал в дистанционном формате. В каждой пятой компании (22%) начали привлекать более «дорогих» специалистов, в то же время 13% работодателей, наоборот, стали нанимать людей, которые согласны на менее высокую зарплату. 21% компаний стали закрывать больше вакансий за счет внутренних кандидатов. 11% повысили требования к соискателям, не повышая зарплатные предложения, а 6% снизили зарплатные предложения, не снижая требований к квалификации кандидатов.