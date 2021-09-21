В Татищевской ДШИ начались занятия после проведения ремонта в рамках нацпроекта "Культура"

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В настоящее время в Детской школе искусств Татищевского района получают образование 376 детей. Школа вместе с филиалами располагается в трех зданиях общей площадью 1888,2 кв.м. Но этого недостаточно, чтобы максимально охватить ребят, проживающих в Татищевском районе, дополнительным образованием.«От условий, в которых проходит образовательная деятельность, от качества материально-технической базы зависит уровень образовательных услуг, - отметила директор муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Татищевского муниципального района Саратовской области» Елена Васильева. - Наша школа стала участником национального проекта «Культура». В 2021 году на капитальный ремонт здания ДШИ р.п.Татищево (художественно-хореографическое отделение) выделено 6 197 600,0 рублей (из них 5 515 864,00 – федеральный бюджет, 681 736,00 – областной бюджет). В рамках капитального ремонта выполнена перепланировка учебных площадей и фойе, благодаря чему появились учебные классы, соответствующие нормам к площади для занятий живописью и хореографией. Установлено сантехническое оборудование, бойлер для нагрева воды. Проведена полная замена электропроводки».Педагоги школы отмечают, что искусство хореографии всегда прельщало ребят всех возрастов. Танцы придают заряд бодрости, формируют осанку, способствуют укреплению здоровья детей. Всё это сейчас доступно в новых условиях пребывания детей в отремонтированной школе. Хореографический зал полностью оснащен современной звуковой аппаратурой, в нём установлены удобные хореографические станки, настелен паркет. К слову, участие в нацпроекте «Культура» позволило не только полностью модернизировать здание Детской школы искусств в соответствии с современными требованиями к образовательному процессу, но и привести здание в соответствие с новыми требованиями пожарной и антитеррористической безопасности.В настоящее время имеются ещё два готовых пакета проектно-сметной документации на оставшиеся 2 здания ДШИ, которые располагаются в с. Вязовка и р.п. Татищево общей площадью 1 391,00 кв.м. для участия в нацпроекте «Культура» в 2022 и 2023 г.г.«Учреждения культуры области активно участвуют в реализации мероприятий национального проекта «Культура» и федеральных программ в сфере культуры, главная задача которых - повысить доступность оказываемых нашей отраслью услуг, в том числе путем модернизации материально-технической базы учреждений культуры, - говорит и.о министра культуры Татьяна Астафьева. - Благодаря нацпроекту даже в самых отдаленных районах области появились современные учреждения культуры с новым оборудованием, мебелью, специализированной аппаратурой».