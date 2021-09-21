Молодые тренеры будут получать стимулирующие выплаты

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Внесены соответствующие поправки в постановление, которое регламентирует оплату труда работников бюджетных спортивных организаций.Работая с подопечными, тренер является и учителем, и наставником, и другом в одном лице. В его задачи входит выявление и развитие спортивных навыков воспитанников. Справедливым будет поддержать труд этих специалистов, особенно на первоначальном этапе.Теперь при первичном трудоустройстве по должностям тренер-преподаватель, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, тренер, тренер спортивных сборных команд в течение первых четырех лет работы устанавливаются стимулирующие выплаты к окладу в размере 50%.Данные меры поддержки коснутся специалистов в возрасте до 35 лет включительно, имеющих образование согласно профессиональному стандарту «Тренер». Молодые специалисты могут также иметь стаж работы по другим должностям.