Молодые тренеры будут получать стимулирующие выплаты
Молодые тренеры будут получать стимулирующие выплаты, сообщает телеграм-канал «Р.В. Бусаргин. Новости и комментарии».
Внесены соответствующие поправки в постановление, которое регламентирует оплату труда работников бюджетных спортивных организаций.
Работая с подопечными, тренер является и учителем, и наставником, и другом в одном лице. В его задачи входит выявление и развитие спортивных навыков воспитанников. Справедливым будет поддержать труд этих специалистов, особенно на первоначальном этапе.
Теперь при первичном трудоустройстве по должностям тренер-преподаватель, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, тренер, тренер спортивных сборных команд в течение первых четырех лет работы устанавливаются стимулирующие выплаты к окладу в размере 50%.
Данные меры поддержки коснутся специалистов в возрасте до 35 лет включительно, имеющих образование согласно профессиональному стандарту «Тренер». Молодые специалисты могут также иметь стаж работы по другим должностям.