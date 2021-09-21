Саратовский «Сокол» - лидер турнирной таблицы

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[b]18 сентября в 11 туре Олимп-Первенства ФНЛ-2021/22. II Дивизион. «Сокол» обыграл команду «Салют Белгород» со счетом 5:0.Саратовский клуб по итогам прошедших игр набрал 27 очков и на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу.В рамках спортивного проекта «Тренер» игру саратовской команды в этот день посетили 14 детей. Напомним, спортивный проект «Тренер» - комплексная программа социализации подростков, состоящих, в том числе, на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, через спорт, наставничество и патриотическое воспитание. Организаторами проекта являются «Молодежка ОНФ», министерством молодежной политики и спорта области и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области.Следующую игру команда проведет на выезде 26 сентября. Соперником станет ФК «Салют Белгород».