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Александр Романов выразил соболезнования в связи с трагедией в Пермском государственном университете
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Александр Романов выразил соболезнования в связи с трагедией в Пермском государственном университете

Новости


Председатель областной Думы выразил соболезнования в связи с трагедией в Пермском государственном университете.

«От себя лично и от всего депутатского корпуса выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая случилась в Пермском государственном университете. Ужасно и больно осознавать произошедшее. Сил и мужества всем, кто потерял родных. Скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказал Александр Романов (фракция «Единая Россия»)
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