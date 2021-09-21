Александр Романов выразил соболезнования в связи с трагедией в Пермском государственном университете

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«От себя лично и от всего депутатского корпуса выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая случилась в Пермском государственном университете. Ужасно и больно осознавать произошедшее. Сил и мужества всем, кто потерял родных. Скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказал Александр Романов (фракция «Единая Россия»)