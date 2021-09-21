HH. ru: Самую высокую зарплату в Саратовской области предлагают высшему менеджменту, а самую низкую – бухгалтерам

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Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата ожидаемо оказалась в профессиональной сфере «Высший менеджмент» - в среднем это 48,3 тысячи рублей. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер деятельности вошли «Строительство, недвижимость» (47,4 тыс.руб.), «Добыча сырья» (45,1 тыс. руб.), «Автомобильный бизнес» - 44,2 тыс. руб. и «Рабочий персонал» - 42,2 тысячи рублей.Антитоп по уровню зарплатного предложения в Саратовской области возглавила сфера «Бухгалтерия» - в среднем это 31,8 тысячи рублей. Чуть больше предлагают представителям сфер «Административный персонал» (32,3 тыс. руб.) и «Наука, образование» (34,3 тыс. руб.).Добавим, что в целом средняя предлагаемая зарплата в регионе за последний месяц составила 37,7 тыс. руб. Для сравнения: по России – 49,3 тысяч рублей.