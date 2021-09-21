Титулованные российские бойцы провели мастер-классы по ММА в Гостином Дворе

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Открытую тренировку и мастер-классы для участников и гостей форума в 4-тонном октагоне диаметром 8 метров провели титулованные российские бойцы. По руководством приглашенных спортсменов в формате турнира были организованы спарринги по ММА среди любителей. Также мастер-классы по панне – футболу 1 х 1 в клетке диаметром 6 метров – провел двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу Антон Павлинов.Ведущими мастер-классов стали бойцы-профессионалы ММА: Арслан Еслемесов, Алексей Махно, Ильфат Амиров, Роман Гнездилов, Денис Тюлюлин.