Титулованные российские бойцы провели мастер-классы по ММА в Гостином Дворе
В Москве в Гостином Дворе 16-17 сентября состоялись в рамках форума «Живу спортом» мастер-классы и спарринги по смешанным единоборствам (ММА). Команда Extreme Team и клуб единоборств и кроссфита Evolve Gym выступили организаторами мероприятия, поддержку событию оказало Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Открытую тренировку и мастер-классы для участников и гостей форума в 4-тонном октагоне диаметром 8 метров провели титулованные российские бойцы. По руководством приглашенных спортсменов в формате турнира были организованы спарринги по ММА среди любителей. Также мастер-классы по панне – футболу 1 х 1 в клетке диаметром 6 метров – провел двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу Антон Павлинов.
Ведущими мастер-классов стали бойцы-профессионалы ММА: Арслан Еслемесов, Алексей Махно, Ильфат Амиров, Роман Гнездилов, Денис Тюлюлин.