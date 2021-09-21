21 сентября 2021 ВТОРНИК
Новости
18:32 | 21 сентября
Возможность бесплатного переноса данных из облака на сервер появилась у пользователей «Р7-Офис»
17:00 | 21 сентября
HH.ru: 60% работодателей считают, что закрывать вакансии стало сложнее
16:07 | 21 сентября
В Татищевской ДШИ начались занятия после проведения ремонта в рамках нацпроекта "Культура"
15:15 | 21 сентября
Молодые тренеры будут получать стимулирующие выплаты
14:21 | 21 сентября
Саратовский «Сокол» - лидер турнирной таблицы
13:23 | 21 сентября
Александр Романов выразил соболезнования в связи с трагедией в Пермском государственном университете
12:35 | 21 сентября
HH. ru: Самую высокую зарплату в Саратовской области предлагают высшему менеджменту, а самую низкую – бухгалтерам
11:42 | 21 сентября
О начале отопительного сезона сообщает телеграм-канал «Р.В. Бусаргин. Новости и комментарии»
10:50 | 21 сентября
На Всероссийском первенстве по юношескому автомногоборью победу одержала команда Саратовской области
09:55 | 21 сентября
Обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда» состоится 24 сентября
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

О начале отопительного сезона сообщает телеграм-канал «Р.В. Бусаргин. Новости и комментарии»

Новости


О начале отопительного сезона сообщает телеграм-канал «Р.В. Бусаргин. Новости и комментарии».

"В соответствии с Постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года отопление в жилые дома и объекты социальной сферы подключается, если среднесуточная температура воздуха на улице не превышает 8 градусов на протяжении 5 суток.

Ситуацию с подачей тепла в учреждения социальной сферы держу на личном контроле. На сегодняшний день паспорта готовности получили 1798 учреждений образования из 1819 (98,8%). По данным министерства образования, средняя температура воздуха в помещениях составляет от 18 до 24 градусов. Для поддержания комфортной температуры в ночное время подтапливаются 34 образовательных учреждения, в том числе с круглосуточным пребывание детей, а также 41 учреждение среднего профессионального образования (39 имеют общежития). Подключение отопления в муниципальных образовательных организациях – ответственность руководителей районов. Если температурный режим не соответствует нормативу, необходимо принять решение о подаче теплоносителя в помещения.

Подача тепла началась в некоторые объекты здравоохранения с учетом среднесуточной температуры и пожеланий пациентов и медперсонала. На сегодняшний день это 7 учреждений, подведомственных региональному министерству: стационары на базе 8-й и 10-й горбольниц Саратова, 5-й детской инфекционной больницы, Областной детской инфекционной больницы, районных больниц в Балтае и Калининске, а также Пугачевский психоневрологический диспансер.

Кроме того, в стационарных учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты, с круглосуточным пребыванием подопечных вопрос температурного режима находится на особом контроле. К отопительному сезону подготовлены все учреждения, разрешения на начало отопительного сезона получены, учреждения готовы к приему тепла. В настоящее время в учреждениях тепловой режим соответствует санитарным нормам".