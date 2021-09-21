О начале отопительного сезона сообщает телеграм-канал «Р.В. Бусаргин. Новости и комментарии».

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"В соответствии с Постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года отопление в жилые дома и объекты социальной сферы подключается, если среднесуточная температура воздуха на улице не превышает 8 градусов на протяжении 5 суток.Ситуацию с подачей тепла в учреждения социальной сферы держу на личном контроле. На сегодняшний день паспорта готовности получили 1798 учреждений образования из 1819 (98,8%). По данным министерства образования, средняя температура воздуха в помещениях составляет от 18 до 24 градусов. Для поддержания комфортной температуры в ночное время подтапливаются 34 образовательных учреждения, в том числе с круглосуточным пребывание детей, а также 41 учреждение среднего профессионального образования (39 имеют общежития). Подключение отопления в муниципальных образовательных организациях – ответственность руководителей районов. Если температурный режим не соответствует нормативу, необходимо принять решение о подаче теплоносителя в помещения.Подача тепла началась в некоторые объекты здравоохранения с учетом среднесуточной температуры и пожеланий пациентов и медперсонала. На сегодняшний день это 7 учреждений, подведомственных региональному министерству: стационары на базе 8-й и 10-й горбольниц Саратова, 5-й детской инфекционной больницы, Областной детской инфекционной больницы, районных больниц в Балтае и Калининске, а также Пугачевский психоневрологический диспансер.Кроме того, в стационарных учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты, с круглосуточным пребыванием подопечных вопрос температурного режима находится на особом контроле. К отопительному сезону подготовлены все учреждения, разрешения на начало отопительного сезона получены, учреждения готовы к приему тепла. В настоящее время в учреждениях тепловой режим соответствует санитарным нормам".