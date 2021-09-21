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Обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда» состоится 24 сентября

Новости


В пятницу, 24 сентября, в пригородном поезде № 6005 Саратов-1 – Тарханы состоится очередная обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда». Ее проведут сотрудники пригородной компании АО «Саратовская ППК» и Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева.

В пути следования организаторы расскажут пассажирам об истории Саратова, городских достопримечательностях и знаменитостях.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо купить билет на пригородный поезд № 6005 Саратов-1 – Тарханы и сесть во второй вагон состава. Электричка отправится со ст. Саратов-1 в 16:32. В программе мероприятия предусмотрена часовая прогулка по парковой территории международного аэропорта «Гагарин».

Обратно до саратовского железнодорожного вокзала участники экскурсии смогут доехать на пригородном поезде № 6006 Тарханы – Саратов-1. Он отправится со ст. Аэропорт Гагарин в 18:10 и прибудет на ст. Саратов-1 в 18:48.

Мероприятие будет проводиться с учётом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.

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Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах.

Берегите себя и окружающих!