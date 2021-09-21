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Российские маршруты добавлены в международную сеть перевозок FlixBus

Новости
Российские маршруты добавлены в международную сеть перевозок FlixBus

Уникальную бизнес-модель в России запустил европейский сервис путешествий FlixBus. Компания начинает сотрудничество с автобусными российскими перевозчиками, которые отвечают современным требованиям комфорта и безопасности пассажиров в соответствии с высокими стандартами FlixBus.

Начало работы на российском рынке ознаменовалось расширением маршрутной сети и запуском первых рейсов, соединивших Санкт-Петербург с Нижним Новгородом и Таллином.

В дальнейшем компания намерена соединить Россию со странами Балтии, разнообразить внутрироссийские маршруты. Над различными направлениями из Москвы и Санкт-Петербурга сейчас ведется работа команды российского офиса под руководством управляющего директора FlixBus в России Алексея Савкина. Комментируя деятельность компании, он отметил, что, добавляя в сеть FlixBus маршруты в России, команда предоставляет пассажирам ту мобильность, которой очень не хватало. Россияне имеют возможность, используя удобный сервис по планированию поездок FlixBus, выбрать необходимый рейс и купить билет как в мобильном приложении, так и на сайте компании.