Российские маршруты добавлены в международную сеть перевозок FlixBus

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Начало работы на российском рынке ознаменовалось расширением маршрутной сети и запуском первых рейсов, соединивших Санкт-Петербург с Нижним Новгородом и Таллином.В дальнейшем компания намерена соединить Россию со странами Балтии, разнообразить внутрироссийские маршруты. Над различными направлениями из Москвы и Санкт-Петербурга сейчас ведется работа команды российского офиса под руководством управляющего директора FlixBus в России Алексея Савкина. Комментируя деятельность компании, он отметил, что, добавляя в сеть FlixBus маршруты в России, команда предоставляет пассажирам ту мобильность, которой очень не хватало. Россияне имеют возможность, используя удобный сервис по планированию поездок FlixBus, выбрать необходимый рейс и купить билет как в мобильном приложении, так и на сайте компании.