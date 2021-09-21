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Саратов выбран площадкой проведения окружного этапа по ПФО общероссийских конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств"
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Саратов выбран площадкой проведения окружного этапа по ПФО общероссийских конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств"

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Сегодня и.о. министра культуры области Татьяна Астафьева в формате видеоконференции приняла участие в заседании организационного комитета Общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» под руководством заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой.

Общероссийские конкурсы «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств» – знаковые мероприятия, учреждённые Министерством культуры Российской Федерации и направленные на сохранение и развитие системы художественного образования, поддержку преподавателей детских школ искусств.

На заседании обсудили вопросы организации и проведения конкурсов. Конкурсы проводятся в три тура. В этом году принято решение о проведении окружного этапа по Приволжскому федеральному округу на базе Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.