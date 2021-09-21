Завершается интернет-голосование на приз зрительских симпатий «Киновертикали-2021».

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Отдать голос за понравившуюся киноработу можно на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов» до 15.00 по московскому времениИнтернет-голосование за лучший фильм конкурсной программы VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» завершается сегодня, 20 сентября, в 15.00 по московскому времени. В этом году оно проходит на ютуб-канале фестиваля «Киновертикаль Саратов». По истечению указанного срока киноработы шорт-листа будут удалены из общего доступа.Напомним, победитель номинации «Киномозаика из разных уголков планеты» (фильмы иностранных авторов) будет определяться ТОЛЬКО зрительским интернет-голосованием.