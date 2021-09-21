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Состоится встреча ректора СГУ А.Н. Чумаченко со спортсменами вуза, добившимися значительных спортивных достижений

Новости


21 сентября в 12.00 в 10 корпусе СГУ (511 аудитория) состоится встреча ректора СГУ А.Н. Чумаченко со спортсменами вуза, добившимися значительных спортивных достижений.

Среди участников встречи двукратный бронзовый призёр XVI Паралимпийских летних игр в Токио 2021 Юлия Шишова и неоднократный призер Чемпионата НСФЛ, победитель Чемпионата мира среди университетов 2018 года, играющий тренер сборной команды СГУ по футболу Алан Дряев.

Юлия Шишова поделится своими впечатлениями от Паралимпиады в Токио.

Председатель студенческого спортивного клуба СГУ Александр Неврюев познакомит собравшихся с планами работы студенческого спортивного клуба на новый учебный год.

Алан Дряев расскажет об участии сборной СГУ в Чемпионате Национальной студенческой лиги 2021 года и планах на новый сезон и о подготовке к участию в Чемпионате мира среди университетов в ноябре 2021г. в г. Рим (Италия).

Ведущий – Наиля Булатовна Брилёнок, директор Института физической культуры и спорта.
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