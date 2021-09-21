В селе Генеральское Энгельсскогорайона состоялось торжественное открытие Дома культуры

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Дом культуры основан в 1971 году и в этом году отмечает 50-летний юбилей. Для села, он является социально значимым объектом, объединяющим детей и взрослое население.В 2021 году Дом культуры стал участником нацпроекта «Культура» и приобрел свой новый облик. Отличительной чертой, визитной карточкой здания является лепнина, которую удалось сохранить.С праздником собравшихся поздравила и. о. министра культуры области Татьяна Астафьева."Сегодня звучат слова благодарности и признательности всем тем, кто помогал, созидал и поддерживал. В ближайшее время дом культуры гостеприимно откроет двери для всех тех, кто хочет заниматься творчеством. Особое спасибо строителям за прекрасную летнюю эстраду. А мы обязательно какой-нибудь яркий, масштабный областной фестиваль или конкурс сюда завёзем", - пообещала Татьяна Астафьева.