21 сентября 2021 ВТОРНИК
Новости
20:22 | 20 сентября
Титулованные российские бойцы провели мастер-классы по ММА в Гостином Дворе
18:49 | 20 сентября
Российские маршруты добавлены в международную сеть перевозок FlixBus
17:00 | 20 сентября
Саратов выбран площадкой проведения окружного этапа по ПФО общероссийских конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств"
16:11 | 20 сентября
В «Петровский маршрут» готовы включиться четыре музея Саратовской области
15:20 | 20 сентября
Завершается интернет-голосование на приз зрительских симпатий «Киновертикали-2021»
14:26 | 20 сентября
Состоится встреча ректора СГУ А.Н. Чумаченко со спортсменами вуза, добившимися значительных спортивных достижений
13:33 | 20 сентября
В селе Генеральское Энгельсскогорайона состоялось торжественное открытие Дома культуры
12:39 | 20 сентября
Саратовстат приглашает желающих принять участие в переписи населения
11:45 | 20 сентября
Саратовские мастера-ремесленники приглашаются к участию в конкурсе «Ремесленник года»
10:48 | 20 сентября
В Саратове появились песочницы для настоящих отцов
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В селе Генеральское Энгельсскогорайона состоялось торжественное открытие Дома культуры

Новости


16 сентября в селе Генеральское Энгельсскогорайона состоялось торжественное открытие Дома культуры после капитального ремонта, который был проведён в рамках программы «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Дом культуры основан в 1971 году и в этом году отмечает 50-летний юбилей. Для села, он является социально значимым объектом, объединяющим детей и взрослое население.

В 2021 году Дом культуры стал участником нацпроекта «Культура» и приобрел свой новый облик. Отличительной чертой, визитной карточкой здания является лепнина, которую удалось сохранить.

С праздником собравшихся поздравила и. о. министра культуры области Татьяна Астафьева.

"Сегодня звучат слова благодарности и признательности всем тем, кто помогал, созидал и поддерживал. В ближайшее время дом культуры гостеприимно откроет двери для всех тех, кто хочет заниматься творчеством. Особое спасибо строителям за прекрасную летнюю эстраду. А мы обязательно какой-нибудь яркий, масштабный областной фестиваль или конкурс сюда завёзем", - пообещала Татьяна Астафьева.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код