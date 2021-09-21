Саратовстат приглашает желающих принять участие в переписи населения

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Контролер полевого уровня занят полный рабочий день, обучение проводится за счет организации.Для переписчика предусмотрен гибкий график работы, всего занятость на 31 календарный день, обучение будет проведено также за счет организации. Опыт работы на переписях/обследованиях приветствуется.Требования к кандидам: гражданин РФ в возрасте 18 лет и старше, свободное владение компьютером/планшетном компьютером, успешное прохождение обучения.Контролер полевого уровня должен будет заниматься организацией работы переписчиков, вести мониторинг и контроль за их работой, отчетную документацию, которая передается в органы статистики, а также контрольный обход объектов совместно с представителями органов статистики.Переписчик осуществляет непосредственный сбор сведений о населении, проживающем на территории счетного участка (нагрузка около 550 человек на участке или 18 человек в день), передача информации контролеру.По всем вопросам проведения переписи населения на территории Саратовской области, трудоустройства звоните по телефону: 8(8452)49-47-70, 8(8452)49-43-23.