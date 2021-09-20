Саратовские мастера-ремесленники приглашаются к участию в конкурсе «Ремесленник года»

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Целью конкурса является развитие ремесленной деятельности и народных художественных промыслов, сохранение нематериального культурного наследия Саратовской области.Это творческое соревнование поможет в поиске новых ярких имен в данной сфере и вовлечению ремесленников в предпринимательскую деятельность. К участию в конкурсе приглашаются мастера-ремесленники – физические лица старше 18 лет, индивидуальные предприниматели, юридические лица.Конкурс проводится по 22 номинациям.Прием заявок на конкурс осуществляется до 31 октября 2021 года.Более подробная информация на официальном сайте:https://remeslo-saratov.ru/remeslennik-goda