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Саратовские мастера-ремесленники приглашаются к участию в конкурсе «Ремесленник года»

Новости
Саратовские мастера-ремесленники приглашаются к участию в конкурсе «Ремесленник года»

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» АНО «Палата ремесел Саратовской области» проводит VI открытый региональный конкурс «Ремесленник года».

Целью конкурса является развитие ремесленной деятельности и народных художественных промыслов, сохранение нематериального культурного наследия Саратовской области.

Это творческое соревнование поможет в поиске новых ярких имен в данной сфере и вовлечению ремесленников в предпринимательскую деятельность. К участию в конкурсе приглашаются мастера-ремесленники – физические лица старше 18 лет, индивидуальные предприниматели, юридические лица.

Конкурс проводится по 22 номинациям.

Прием заявок на конкурс осуществляется до 31 октября 2021 года.

Более подробная информация на официальном сайте:

https://remeslo-saratov.ru/remeslennik-goda