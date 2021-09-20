Саратовские мастера-ремесленники приглашаются к участию в конкурсе «Ремесленник года»
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» АНО «Палата ремесел Саратовской области» проводит VI открытый региональный конкурс «Ремесленник года».
Целью конкурса является развитие ремесленной деятельности и народных художественных промыслов, сохранение нематериального культурного наследия Саратовской области.
Это творческое соревнование поможет в поиске новых ярких имен в данной сфере и вовлечению ремесленников в предпринимательскую деятельность. К участию в конкурсе приглашаются мастера-ремесленники – физические лица старше 18 лет, индивидуальные предприниматели, юридические лица.
Конкурс проводится по 22 номинациям.
Прием заявок на конкурс осуществляется до 31 октября 2021 года.
Более подробная информация на официальном сайте:
https://remeslo-saratov.ru/remeslennik-goda