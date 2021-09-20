В Саратовской области полностью закрытых школ и профорганизаций в связи с заболеваемостью COVID-19 нет

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В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией полностью закрыт МДОУ «Детский сад № 15 «Теремок» п. Индустриальный Екатериновского района, в котором 35 воспитанников и 3 воспитателя.В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией частично закрыты:204 класса в 112-ти школах (Аткарский – 1, Балаковский район - 18, Новобурасский район – 1, Балашовский – 14, Базарно-Карабулакский – 3, Петровский – 1, Екатериновский – 2, Пугачевский – 3, Ровенский – 2, Романовский - 1 Воскресенский – 1, Духовницкий – 2, Калининский – 3, Энгельсский – 1, г. Саратов – 59), в них 5318 учащихся и 125 педагогов,28 групп в 25-ти детских садах (Балаковский район - 4, Воскресенский – 1, Энгельсский – 1, Пугачевский – 1, Балашовский – 2, Аткарский – 1, г. Саратов – 15), в них 583 воспитанника и 45 воспитателей,7 групп в 5-ти профорганизациях (Балашовский – 1, Балаковский – 1, г. Саратов – 3), в них 226 студентов и 1 педагог.В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью и частично закрытых профорганизаций нет, но полностью закрыты:8 школ (Екатериновский район – 4, Калининский район – 1, Калининский – 1, Федоровский – 1, Озинский - 1), в них 1106 обучающихся,2 детских сада (Озинский район – 1, Федоровский район – 1), в них 48 воспитанников.В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом частично закрыты:69 классов в 26-ти школах (Базарно-Карабулакский район – 2, Калининский район – 1, Петровский район – 2, Хвалынский район -1, Балтайский – 1, Балаковский – 1, Балашовский – 1, Энгельсский – 11, Саратов - 6), в них 1204 учащихся,11 групп в 7-ти детских садах (г. Саратов – 3, Калининский район – 1, Петровский район – 3), в них 210 воспитанников.В 8-ми вузах области насчитывается 103 студента, заболевших новой коронавирусной инфекцией (наибольшее количество в СГУ им. Н.Г. Чернышевского – 30 студентов), заболевших сотрудников – 52 человека.В 3-х вузах области (Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС) на дистанционное обучение переведены 1418 студентов 59 групп.