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В Саратове появились песочницы для настоящих отцов

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В городе Саратове появились песочницы для настоящих отцов.

По форме конструкции напоминают места для рыбалки.

Жители Саратова заметили в городе необычные сооружения возле детских площадок. В социальных сетях стали появляться видео, на которых рядом с детской песочницей можно разглядеть песочницы для отцов. Как шутят пользователи сети, такое новшество сможет стать идеальным пристанищем для отцов, которые не знают, чем себя занять на прогулке с детьми.

Самые внимательные увидели на бортиках песочницы «для взрослых» надпись «ЯЖОТЕЦ». Как предположили в комментариях, это может быть промо-кампанией телепроекта с одноимённым названием. Жители утверждают, что видели подобные сооружения и в других местах города.