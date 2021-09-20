В Саратове появились песочницы для настоящих отцов

просмотров: 87

По форме конструкции напоминают места для рыбалки.Жители Саратова заметили в городе необычные сооружения возле детских площадок. В социальных сетях стали появляться видео, на которых рядом с детской песочницей можно разглядеть песочницы для отцов. Как шутят пользователи сети, такое новшество сможет стать идеальным пристанищем для отцов, которые не знают, чем себя занять на прогулке с детьми.Самые внимательные увидели на бортиках песочницы «для взрослых» надпись «ЯЖОТЕЦ». Как предположили в комментариях, это может быть промо-кампанией телепроекта с одноимённым названием. Жители утверждают, что видели подобные сооружения и в других местах города.