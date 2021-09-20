В Саратове прошел фестиваль оркестровой музыки «Городские фанфары»

просмотров: 103

Для саратовцев в честь Дня города выступил ансамбль духовых инструментов «Брандт Брасс».Ансамбль создан в 2003 году по инициативе лауреата Международных конкурсов Олега Абрамова и носит имя выдающегося немецкого трубача, основателя класса трубы, брасс ансамбля и симфонического оркестра Саратовской государственной консерватории Вилли Брандта.В исполнении музыкантов прозвучали произведения известных композиторов: «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова, марш Людвига Ван Бетховена, музыка из оперы «Орфей» Клаудио Монтеверди и другие.Фестиваль прошел с соблюдением противоэпидемических ограничений и продлится до 20.00.