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В честь 431 годовщины Саратова горожане посетили пешеходные экскурсии «История Саратовского Арбата»

Новости


В честь 431 годовщины Саратова горожане посетили пешеходные экскурсии «История Саратовского Арбата».

Участники услышали краткую историю образования города у экспозиции «Панорама Саратова», а затем прошли по пр. Кирова от памятника Н.Г. Чернышевскому до цирка имени братьев Никитиных, где познакомились с достопримечательностями, расположенными по маршруту.

Мероприятие прошло с учетом противоэпидемических ограничений.

Завтра, в воскресенье, 19 сентября, все желающие могут принять участие в пешеходной экскурсии «Митрофановская площадь». Старт мероприятия – в 15.00 от памятника Н.И. Вавилова. Горожанам расскажут об истории места и связанных с ним событиях.

В этот же день в 19:30 также будет организована пешеходная экскурсия «История Саратовского Арбата».

Продолжительность каждой экскурсии составит около 1 часа. В связи с противоэпидемическими ограничениями принять участие в мероприятии могут одновременно около 20 человек. Горожан просят соблюдать меры предосторожности – 1,5 метровую социальную дистанцию и носить маски.