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Глава областной ОП вышел с избирательного участка в хорошем настроении

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Глава областной ОП вышел с избирательного участка в хорошем настроении

Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук 19 сентября выполнил свой гражданский долг и проголосовал за своих политических лидеров.

Он отметил, что голосовал за будущее своей супруги, своих детей и внуков.
С хорошим настроением выхожу из избирательного участка - с чувством исполненного гражданского долга», - сказал Шинчук.

Глава ОП также подчеркнул, что серьёзных нарушений за 2 дня зафиксировано не было, а возникающие проблемы оперативно устранялись.


Напомним, за два дня на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовали 656 007 избирателей, включенных в списки на территории Саратовской области, что составило 35,36 %.