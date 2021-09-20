Глава областной ОП вышел с избирательного участка в хорошем настроении

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Он отметил, что голосовал за будущее своей супруги, своих детей и внуков.С хорошим настроением выхожу из избирательного участка - с чувством исполненного гражданского долга», - сказал Шинчук.Глава ОП также подчеркнул, что серьёзных нарушений за 2 дня зафиксировано не было, а возникающие проблемы оперативно устранялись.Напомним, за два дня на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовали 656 007 избирателей, включенных в списки на территории Саратовской области, что составило 35,36 %.