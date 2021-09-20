Глава областной ОП вышел с избирательного участка в хорошем настроении
Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук 19 сентября выполнил свой гражданский долг и проголосовал за своих политических лидеров.
Он отметил, что голосовал за будущее своей супруги, своих детей и внуков.
С хорошим настроением выхожу из избирательного участка - с чувством исполненного гражданского долга», - сказал Шинчук.
Глава ОП также подчеркнул, что серьёзных нарушений за 2 дня зафиксировано не было, а возникающие проблемы оперативно устранялись.
Напомним, за два дня на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовали 656 007 избирателей, включенных в списки на территории Саратовской области, что составило 35,36 %.