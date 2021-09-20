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Саратовские деятели культуры голосуют по убеждению

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17, 18 и 19 сентября 2021 года в России проходят выборы депутатов в новый состав Государственной Думы РФ. В Саратове одновременно избираются депутаты Саратовской городской Думы.

Народные артисты России всегда ходят на выборы. – Не припомню случая, чтобы я не ходил на выборы. Даже если был в это время на гастролях или в командировке. Потому что уверен: выразить своё мнение и проголосовать – это не столько гражданский долг, сколько наше право. Ведь люди в своё время даже боролись за это право — выбирать своего представителя, – написал народный артист России, Почётный гражданин Саратовской области, художественный руководитель концертной организации «Поволжье» Евгений Бикташев на странице учреждения ВКонтакте.

Он отметил, что на его участке № 62 в лицее №15 Заводского района Саратова все санитарные правила соблюдены, сотрудники вежливы и очень хорошо знают своё дело.
Заслуженная артистка России, ведущий мастер сцены концертной организации «Поволжье» Нина Калашникова считает участие в голосовании – важным шагом каждого гражданина, которому не безразлична дальнейшая судьба страны. «Уверена, что мы все за стабильность и мир, за уверенность в завтрашнем дне для нас, для наших детей и внуков. А значит, надо помнить, что и один в поле воин, что от голоса каждого из нас зависит многое», – написала артистка в Инстаграм-аккаунте «Поволжье».

«Выборы проходят в условиях пандемии, поэтому то, что проголосовать можно в течение трех дней – удобно и целесообразно. Считаю, что каждый россиянин должен выразить свою позицию и прийти на избирательный участок. Я свой выбор сделала», — написала Наталия Абрамова, директор Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина в Инстаграм-аккаунте библиотеки.

Директор театра драмы, музыки и поэзии "Балаганчикъ" Андрей Григорьев уверен, что каждый голос важен и нельзя игнорировать свое будущее. Об этом он написал на странице театра в Инстаграм, обратившись к зрителям.

– В эти дни нам предстоит выбрать новый состав Государственной Думы. Обязательно проголосуйте! "От моего голоса ничего не зависит", "Там и за меня галочку поставят", "Все уже давно всех выбрали", – это большое заблуждение, – подчеркнул представитель культуры.

По его словам, сознательный, взрослый человек понимает, что от его вклада зависит будущее города, региона и страны.
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