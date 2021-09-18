В Ленинском районе Саратова одним из первых на избирательный участок пришел заслуженный работник сельского хозяйства Анатолий Смотров

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«Это ответственный выбор для всей России, для всех россиян, и я не мог остаться в стороне», – говорит Анатолий Николаевич. Он отметил, что голосование на избирательном участке проходит с соблюдением требований эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.