В Ленинском районе Саратова одним из первых на избирательный участок пришел заслуженный работник сельского хозяйства Анатолий Смотров
В Ленинском районе Саратова одним из первых на избирательный участок пришел заслуженный работник сельского хозяйства, директор саратовского ипподрома с 1973 по 2006 год, ученый секретарь ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса», председатель Совета ветеранов министерства сельского хозяйства Саратовской области Анатолий Смотров.
«Это ответственный выбор для всей России, для всех россиян, и я не мог остаться в стороне», – говорит Анатолий Николаевич. Он отметил, что голосование на избирательном участке проходит с соблюдением требований эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.