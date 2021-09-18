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В Ленинском районе Саратова одним из первых на избирательный участок пришел заслуженный работник сельского хозяйства Анатолий Смотров

Новости


В Ленинском районе Саратова одним из первых на избирательный участок пришел заслуженный работник сельского хозяйства, директор саратовского ипподрома с 1973 по 2006 год, ученый секретарь ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса», председатель Совета ветеранов министерства сельского хозяйства Саратовской области Анатолий Смотров.

«Это ответственный выбор для всей России, для всех россиян, и я не мог остаться в стороне», – говорит Анатолий Николаевич. Он отметил, что голосование на избирательном участке проходит с соблюдением требований эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.
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