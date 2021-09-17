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«Протон» разгромил «Динамо-АК Барс»

Новости


В Саратове прошел очередной матч предварительного этапа Кубка России. Саратовская команда «Протон – Саратов» с крупным счетом переиграл казанский клуб «Динамо-Ак Барс» - 3:0 (25:6; 25:14; 25:8).

В общей сложности встреча длилась около часа. Лишь во втором сете гости смогли набрать больше 10 очков. В третьей партии волейболистки «Протона» лидировали со счетом 0-9, и лишь после ошибки на подаче сопернику удалось разбавить счет. В следующих розыгрышах казанская команда продолжила отставать, в итоге потерпев поражение.

Это вторая победа команды «Протон».

Сегодня, 17 сентября, саратовчанки сыграют с череповецкой «Сменой».

Начало матча в 20.00 в ФОКе «Звёздный».