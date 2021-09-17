«Протон» разгромил «Динамо-АК Барс»

просмотров: 122

В общей сложности встреча длилась около часа. Лишь во втором сете гости смогли набрать больше 10 очков. В третьей партии волейболистки «Протона» лидировали со счетом 0-9, и лишь после ошибки на подаче сопернику удалось разбавить счет. В следующих розыгрышах казанская команда продолжила отставать, в итоге потерпев поражение.Это вторая победа команды «Протон».Сегодня, 17 сентября, саратовчанки сыграют с череповецкой «Сменой».Начало матча в 20.00 в ФОКе «Звёздный».