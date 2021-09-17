Сергей Барсуков считает важным обращаться в косметологические клиники с лицензией на деятельность

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Сергея Барсукова сегодня по праву называют главным по красоте. Ведь его уникальные методики и индивидуальный подход смогли помочь многим. В том числе и тем, кто столкнулся с подпольными косметологами и поддельными «уколами красоты». Кто «крышует» фальсификат, какие бьюти тренды уродуют внешность, почему звёзды отказываются от инъекций и какими секретными процедурами поддерживают свою молодость, мы поинтересовались у эксперта, врача-косметолога Сергея Николаевича Барсукова.- В последнее время в индустрии красоты часто происходят скандалы, которые связаны с некомпетентностью врачей косметологов…- Честно говоря, за подобными скандалами не слежу. Но давайте сразу обозначим – не каждый человек в белом халате – доктор!.. Мошенников и людей, которые, просмотрев несколько роликов в интернете, вдруг начали считать себя врачами, никто не отменял. Благодаря социальным сетям появились огромные сообщества таких подпольных косметологов. Почему на них не реагируют призванные защищать пациентов организации – меня искренне удивляет. Впрочем, как и люди, которые идут делать процедуру к таким работающим на домах специалистам. Ведь в случае аллергии на препарат они даже не смогут оказать противошоковую терапию, и такой поход за красотой может обернуться летальным исходом. Про санитарные нормы и стерильность я вообще молчу. Понимаю, уколоть препарат у таких подпольных косметологов на дому стоит гораздо дешевле, нежели в медицинских центрах. Слышал истории, что в целях экономии женщины даже идут на то, что им такие «косметологи» колют один шприц на двоих. Лично для меня такое не допустимо. Но рисковать или нет – это выбор каждого.- В клиниках сегодня тоже бывают подделки… Дайте профессиональный совет – как распознать фальшивый «укол красоты» от его оригинального продукта?- Ошибка многих женщин, которые становятся жертвами индустрии красоты, в их лени и безответственности. Действительно, сегодня немало заведений, которые называют себя клиниками, а их сотрудники, не имея медицинского образования, для убедительности носят халат, как у врача. Но в данном случае – это антураж. Внимание нужно обращать не только на красивые интерьеры. Поэтому изначально нужно выбирать клинику с хорошей репутацией и обязательно уточнить, есть ли у них разрешение на эту деятельность медицинской косметологии. Чтобы предоставлять такие услуги, как инъекционную косметологию, должна быть соответствующая лицензия. Она, как правило, висит в центрах в общем доступе. Если этого нет, сотрудники центра обязаны по первой просьбе предоставить эти документы. Проверить подлинность можно в интернете. Есть для этого специальные сайты. Если с этим будут возникать сложности, то уже закрадываются сомнения – стоит ли приходить и пользоваться услугами этих специалистов. Что же касается самих препаратов, то здесь всё гораздо сложнее. Ведь подделку от оригинала визуальным способом отличить практически невозможно. Они внешне очень похожи. А вот состав и побочка, которую можно получить после применения от подделки, бывают катастрофическими. Поэтому здесь вас может обезопасить только сам медицинский центр. Клиники с медицинскими лицензиями в штате держат докторов с высшим медицинским образованием, и те не будут связываться с сомнительными дилерами контрафактной продукции. Не стесняйтесь уточнять состав препарата. Если вамначинают рассказывать о том, что это является секретом фирмы – разворачивайтесь и уходите! Состав пишут даже на банках с едой и на стиральных порошках. Кстати, сегодня есть альтернативные методики, которые позволяют приобрести красивую кожу и сохранить молодость, не прибегая к так называемым «уколам красоты». Просто не все об этом знают. А многие знаменитости в Голливуде и в нашей стране уже активно стали их использовать. Европа пока ещё сидит на игле, а вот азиатские страны – Корея и Япония – очень многие свои ритуалы по сохранению красоты усовершенствовали с помощью различных лазерных технологий.- Среди ваших пациентов много актрис, политиков, певиц. В общем, тех для кого лицо является рабочим инструментом. Какие процедуры чаще всего делают знаменитости?- Они требуют эффективных процедур и без реабилитационного периода. Все хотят подольше сохранить свою молодость, поэтому работают над качеством кожи, чтобы как можно дольше не идти под скальпель хирурга. Каждый случай индивидуален. Очень любят карбоновый пилинг в сочетании с LED лампой и уходами. Кстати, многих из них мне удалось снять с инъекций и перевести на более безопасные методы по уходу за собой. Сейчас технологии совершенствуются в направлении того, чтобы всё было максимально эффективно, безболезненно, без побочных эффектов и без реабилитационных периодов. В этом плане я люблю работать с аппаратными методиками. И не только с лазерными. Появляются очень действенные методики со сфокусированным ультразвуком – ультраформер, а также комбинированные – когда можно использовать и лазер, и способность этого лазера, чтобы появлялась биодоступность кожи, и можно было избегать инъекции. Инъекции в косметологии – уже пройденный этап. Поэтому женщинам пора слезать с иглы!.. Но отмечу, аппаратная методика строится на профессионализме специалиста и аппарате. Сегодня на рынке немало дешёвого контрафактного лазерного оборудования. И это может весьма плачевно закончиться для пациента.- Рынок контрафакта в нашей стране процветает во всех сферах. Это связано с тем, что его «крышуют» на государственном уровне? Кстати, говорят, что подделки инъекций продают бывшие сотрудники компаний, которые являются официальными производителями препаратов…- Опасный вопрос… (Смеётся). Про бывших сотрудников я информацию в медицинских кругах слышал. Но подтвердить этого не могу. Во-первых, потому что среди моих знакомых и партнёров такие «деловые взаимоотношения» категорически запрещены. Во-вторых, считаю, что такую информацию давать, впрочем, как и брать таких «дельцов» в разработку, должны правоохранительные органы, организации, связанные со здоровьем. Хотя у нас какая-то странная борьба с фальшивками и лже-косметологами получается. Сейчас «гайки закручивают» учреждениям, которые добропорядочные и работают в соответствии с медицинскими нормативами. Причём, порой складывается впечатление, что сферу, в которой трудятся действительно профессиональные и талантливые косметологи, пластические хирурги и другие специалисты из сферы красоты, намеренно «зачищают»… Возможно, таким образом избавляются от серьёзных конкурентов, чтобы в итоге монополизировать индустрию красоты.- Соглашусь с вами – какая-то политика двойных стандартов получается…- Вышибание из этой сферы профессионалов подпитывает огромный пласт мошенников и просто психически нездоровых людей, которые покупают «липовые бумажки» и идут «лечить» и уродовать людей.- Социальные сети вводят моду на эпатажную красоту – волнообразные брови, отрезанные «комки биша» и они же проваленные щёки… Сейчас новый тренд – «губы дьявола». На ваш взгляд, он приживётся в нашей стране? Возможно ли после этого вернуть губы в нормальное состояние?- Фрик-шоу сегодня для многих – способ выделиться. Но в итоге эти страждущие своей минуты славы всё равно попадают в толпу из таких же. У каждого своё ощущение прекрасного. К счастью, люди, с которыми я работаю, не впадают в такие крайности. Что же касается этих губ, то в интернете в основном с чёткими очертаниями краёв «гуляют» фотографии с фотошопом. В реальной жизни видел, мягко говоря, неприятную картину. Но опять же, у каждого свое понятие красоты. Кому-то и губы в виде разорванной пластиковой бутылки нравятся. Возможно ли вернуть такие губы в их прежнее состояние – вопрос очень спорный. И, кстати, сегодня по-прежнему в бьюти-индустрии в моде естественность. Практически все знаменитости, которые когда-то «накачали» себя активным «тюнингом», сегодня от него избавляются и платят за это весьма немалые деньги. Поэтому берегите своё здоровье и не поддавайтесь моде. Ведь она нередко бывает уродливой!..