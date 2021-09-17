На «Театральном Прихоперье» показали спектакль «Лодочник» театра «Et Cetera»

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В четветый фестивальный день спектакль «Лодочник» по пьесе Анны Яблонской в 18.00 представил балашовскому зрителю Московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина в рамках гостевой программы.- Эта фантастическая история, ее можно назвать сказкой для взрослых, а можно — комедией, в которой происходят совсем не шуточные, а вполне серьезные события- рассказала директор Балашовского театра Татьяна Чучкова. -«Все глупости на свете делаются с умным выражением лица», и поэтому творческая группа спектакля предложила зрителю поговорить о вещах серьезных и умных, но … смеясь.Спектакль оказался необычным, в немалой степени от того, что все роли, включая женские, исполнялись мужчинами – молодыми артистами «Et Cetera». Режмссер -постановщик - один из исполнителей спектакля артист Иван Косичкин. Вот что сказал молодой режиссер по поводу этой работы:«Надо сказать, что «Лодочник» был сделан молодой командой. Практически все мы сделали сами, своими силами, внутри театра «Et Cetera». Павел Ухлин – молодой художник, студент ГИТИСа – создал сценографию спектакля, актер Грант Каграманян написал музыку и слова к заглавной песне спектакля. Мы пригласили оркестр «Папоротник», который стал полноправным участником спектакля и вживую исполняет музыку на сцене. Наталья Земцова, талантливый художник, придумала костюмы. Роберт Робертович Стуруа и Александр Александрович Калягин также поддерживали нас: во время репетиций помогали советами, ценными рекомендациями, за что я им очень благодарен.Зрители "Театрального Прихопёрья " встретили спектакль тепло. "В «Лодочнике» сложилось все очень интересно, - отметила Людмила Соловьева, жительница Балашова. - Фестиваль, живая музыка, и игра актеров в сказочных образах, и все это ненавязчиво превратилось в какую-то очень близкую всем историю. Спасибо фестивалю Театральное Прихоперье за возможность увидеть лучшие спектакли российских театров!".Как написал в книге отзывов фестиваля один из зрителей: это история не про Лодочника, обманувшего смерть, а про всех нас, про то, что мы сталкиваемся в жизни с какими-то препятствиями, трудностями, которые обязательно должны преодолеть».Фестивальный эксперимент театра «Et Cetera» оказался удачным. Энтузиазм исполнителей, комический, хулиганский, по-хорошему, подход к серьезным, по сути дела, темам, перекрыл все и зажег зал. Аплодисменты были более чем продолжительными, и артистам пришлось возвращаться на сцену несколько раз.