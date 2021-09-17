17 сентября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 17 сентября
«Протон» разгромил «Динамо-АК Барс»
16:28 | 17 сентября
Сергей Барсуков считает важным обращаться в косметологические клиники с лицензией на деятельность
16:15 | 17 сентября
На «Театральном Прихоперье» показали спектакль «Лодочник» театра «Et Cetera»
15:38 | 17 сентября
Онлайн-марафон «Зелёный стрим» успешно провела партия «Зелёные»
15:19 | 17 сентября
Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов
14:28 | 17 сентября
В ПФО пройдет День Поля Сои – Урожай 2021
13:35 | 17 сентября
Восьмой фестиваль-конкурс детского и юношеского кино пройдет в Саратове с 4 по 8 октября
12:36 | 17 сентября
Состоялось торжественное открытие городской Доски почета
11:45 | 17 сентября
В честь Дня города Саратовцы запустят воздушных змеев
10:53 | 17 сентября
Цирк Братьев Никитиных приглашает на шоу фонтанов
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Онлайн-марафон «Зелёный стрим» успешно провела партия «Зелёные»

Новости
Онлайн-марафон «Зелёный стрим» успешно провела партия «Зелёные»

Онлайн-марафон «Зелёный стрим», который продлился 24 часа, организовала партия «Зелёные».

По данным статистики YouTube и ВКонтакте, акция привлекла внимание широкой аудитории – его посмотрели свыше 700 тысяч человек. Марафон стал самым масштабным по продолжительности мероприятием избирательной кампании, отмечается в сообщении пресс-службы партии, и охватил все часовые пояса Российской Федерации – от Курил и Камчатки до Калининграда. Не только опытные экологи, но и начинающие активисты, а также приверженцы здорового образа жизни стали участниками события.

Во время «Зелёного стрима» были обсуждены наиболее актуальные экологические вопросы: как в разных уголках планеты организована сортировка мусора, изменение климата, экологическое воспитание, развитие зелёных» финансов, здоровое питание, новые тенденции «зелёной» моды. На марафоне состоялся тест-драйв электрокаров, представлен репортаж из самого крупного в России частного приюта для животных «Душа бродяги» в Калужской области, показаны расследования журналистов по экологическим проблемам Волгоградской области и Красноярского края.

Экологи также реализовали в рамках Зелёного стрима» первый 140-километровый плоггинг-забег в Красноярском крае, во время которого участниками было собрано с дорог более 3 кубометров пластика.