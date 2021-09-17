Онлайн-марафон «Зелёный стрим» успешно провела партия «Зелёные»

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По данным статистики YouTube и ВКонтакте, акция привлекла внимание широкой аудитории – его посмотрели свыше 700 тысяч человек. Марафон стал самым масштабным по продолжительности мероприятием избирательной кампании, отмечается в сообщении пресс-службы партии, и охватил все часовые пояса Российской Федерации – от Курил и Камчатки до Калининграда. Не только опытные экологи, но и начинающие активисты, а также приверженцы здорового образа жизни стали участниками события.Во время «Зелёного стрима» были обсуждены наиболее актуальные экологические вопросы: как в разных уголках планеты организована сортировка мусора, изменение климата, экологическое воспитание, развитие зелёных» финансов, здоровое питание, новые тенденции «зелёной» моды. На марафоне состоялся тест-драйв электрокаров, представлен репортаж из самого крупного в России частного приюта для животных «Душа бродяги» в Калужской области, показаны расследования журналистов по экологическим проблемам Волгоградской области и Красноярского края.Экологи также реализовали в рамках Зелёного стрима» первый 140-километровый плоггинг-забег в Красноярском крае, во время которого участниками было собрано с дорог более 3 кубометров пластика.