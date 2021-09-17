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Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

Новости
Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

В рамках месячника «Внимание, переезд!» саратовские железнодорожники провели профилактическую акцию в Энгельсе.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий был выбран железнодорожный переезд, расположенный на 2 км перегона Покровск – Разъезд 3 км (пересечение с улицей Маяковского в городе Энгельсе). Каждые сутки через данный объект проезжают в среднем 13 тыс. автомобилей и 12 поездов. Переезд оборудован звуковой и световой сигнализацией, полуавтоматическими шлагбаумами и устройствами заграждения.

Железнодорожники раздали водителям тематические памятки, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, акцию поддержали и учащиеся инженерного лицея Саратова. Специально для водителей ребята подготовили письма с просьбой соблюдать плавила пересечения железнодорожных переездов и помнить о безопасности пассажиров.

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За 8 месяцев 2021 года в Саратовском регионе Приволжской железной дороги произошло 3 дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. При этом за аналогичный период 2020 года было допущено 1 ДТП. В большинстве случаев виновниками происшествий становились водители, нарушившие правила дорожного движения.

Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что, нарушая правила пересечения переездов, вы рискуете собственной жизнью, а также здоровьем пассажиров и железнодорожников.