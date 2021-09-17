Состоялось торжественное открытие городской Доски почета

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Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемических норм – социальной дистанции и наличия средств индивидуальной защиты.Глава города Михаил Исаев поблагодарил присутствующих за самоотверженный труд на благо Саратова, поздравил с наступающим Днем города и вручил официальные документы.«Сегодня мы обновляем городскую Доску почета и чествуем тех людей, которые в своей профессии являются лучшими. Хочется назвать их имена, чтобы знал город, чтобы они были примером для наших горожан», - отметил глава города.Свидетельства о занесении на Доску почета получили: 24 саратовца.Врач анестезиолог-реаниматолог Ирина Нечаева в своем ответном слове поблагодарила за высокую оценку ее труда и внимание ко всем медицинским работникам.