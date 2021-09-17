В честь Дня города Саратовцы запустят воздушных змеев

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С 12.00 до 18.00 все желающие смогут поучаствовать в демонстрации воздушных змеев.Площадка фестиваля будет расположена на территории нового Саратовского пляжа рядом со спуском ул. Шелковичная. В целях безопасности участвующих волонтеры помогут каждому запустить змея в воздух.Администрация муниципального образования «Город Саратов» напоминает о необходимости ношения масок и соблюдении социальной дистанции