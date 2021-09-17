В честь Дня города Саратовцы запустят воздушных змеев
В субботу, 18 сентября, в рамках празднования Дня города на новом городском пляже состоится фестиваль воздушных змеев.
С 12.00 до 18.00 все желающие смогут поучаствовать в демонстрации воздушных змеев.
Площадка фестиваля будет расположена на территории нового Саратовского пляжа рядом со спуском ул. Шелковичная. В целях безопасности участвующих волонтеры помогут каждому запустить змея в воздух.
Администрация муниципального образования «Город Саратов» напоминает о необходимости ношения масок и соблюдении социальной дистанции