17 сентября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 17 сентября
«Протон» разгромил «Динамо-АК Барс»
16:28 | 17 сентября
Сергей Барсуков считает важным обращаться в косметологические клиники с лицензией на деятельность
16:15 | 17 сентября
На «Театральном Прихоперье» показали спектакль «Лодочник» театра «Et Cetera»
15:38 | 17 сентября
Онлайн-марафон «Зелёный стрим» успешно провела партия «Зелёные»
15:19 | 17 сентября
Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов
14:28 | 17 сентября
В ПФО пройдет День Поля Сои – Урожай 2021
13:35 | 17 сентября
Восьмой фестиваль-конкурс детского и юношеского кино пройдет в Саратове с 4 по 8 октября
12:36 | 17 сентября
Состоялось торжественное открытие городской Доски почета
11:45 | 17 сентября
В честь Дня города Саратовцы запустят воздушных змеев
10:53 | 17 сентября
Цирк Братьев Никитиных приглашает на шоу фонтанов
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В честь Дня города Саратовцы запустят воздушных змеев

Новости


В субботу, 18 сентября, в рамках празднования Дня города на новом городском пляже состоится фестиваль воздушных змеев.

С 12.00 до 18.00 все желающие смогут поучаствовать в демонстрации воздушных змеев.

Площадка фестиваля будет расположена на территории нового Саратовского пляжа рядом со спуском ул. Шелковичная. В целях безопасности участвующих волонтеры помогут каждому запустить змея в воздух.

Администрация муниципального образования «Город Саратов» напоминает о необходимости ношения масок и соблюдении социальной дистанции
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код