Цирк Братьев Никитиных приглашает на шоу фонтанов

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В удивительной постановке талантливого мастера соединяются невероятные декорации, водоворот света, звука и грандиозное фонтанное шоу высотой более 20 метров. Обилие этнических инструментов в синтезе с электронными технологиями отвечают современным тенденциям, а яркие номера с экзотическими животными захватывают дух. 92 тонны воды и 120 тонн современного фонтанного оборудования, невероятной красоты костюмы, вызывающие восторг и удивление зрителей, титулованные артисты, демонстрирующие высокопрофессиональные трюки и навыки дрессуры, гимнасты, эквилибристы, велофигуристы и жонглёры! Кульминация шоу – захватывающий номер с брутальными африканскими львами под руководством обладателя престижной награды «Серебряный клоун» на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, заслуженного артиста Украины Владислава Гончарова.Представления продлятся до 10 октября. Стоимость билетов от 400 до 2000 рублей.