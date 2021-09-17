17 сентября 2021 ПЯТНИЦА
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Цирк Братьев Никитиных приглашает на шоу фонтанов
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Цирк Братьев Никитиных приглашает на шоу фонтанов

Новости


С 3 июля жители и гости Саратова встречают большие гастроли эксклюзивного циркового спектакля «ПРИНЦ ЦИРКА», созданного режиссёром Русланом Ганеевым - обладателем высших цирковых наград, в том числе международной премии циркового искусства «Мастер».

В удивительной постановке талантливого мастера соединяются невероятные декорации, водоворот света, звука и грандиозное фонтанное шоу высотой более 20 метров. Обилие этнических инструментов в синтезе с электронными технологиями отвечают современным тенденциям, а яркие номера с экзотическими животными захватывают дух. 92 тонны воды и 120 тонн современного фонтанного оборудования, невероятной красоты костюмы, вызывающие восторг и удивление зрителей, титулованные артисты, демонстрирующие высокопрофессиональные трюки и навыки дрессуры, гимнасты, эквилибристы, велофигуристы и жонглёры! Кульминация шоу – захватывающий номер с брутальными африканскими львами под руководством обладателя престижной награды «Серебряный клоун» на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, заслуженного артиста Украины Владислава Гончарова.

Представления продлятся до 10 октября. Стоимость билетов от 400 до 2000 рублей.
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