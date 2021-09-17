В избирательной комиссии Саратовской области будет работать Информационный центр

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В 15.30 работу Информационного центра откроет председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова. Она проинформирует об избирательных кампаниях, которые проходят в регионе в Единый день голосования и явке участников голосования.С 15.30 до 20.00 часов 17 сентября и с 10.00 до 20.00 18 и 19 сентября в Информационном центре будет организована трансляция работы Информационного центра Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, также будет озвучиваться информация о ходе голосования и явке участников голосования.Брифинги в Информационном центре пройдут:17 сентября – 15.30,18 сентября – 15.30,19 сентября – 12.00, 15.30 и 18.30.19 сентября с 22.00 Информационный центр будет функционировать в реальном режиме времени, информируя о предварительных итогах голосования на основе данных протоколов участковых избирательных комиссий, поступающих в избирательную комиссию области по каналам связи ГАС «Выборы».Представителям средств массовой информации, желающим принять участие в работе Информационного центра, необходимо иметь при себе редакционное удостоверение либо редакционное задание и документ, удостоверяющий личность.Внимание! В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, всем присутствующим на заседаниях необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты.