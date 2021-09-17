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На здание администрации Заводского района Саратова совершено нападение

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На здание администрации Заводского района Саратова совершено нападение

Вчера вечером глава Заводского района Саратова Максим Сиденко заявил о нападении неизвестных на здание администрации муниципалитета, который он возглавляет.

- Сегодня вечером, после окончания рабочего дня, на здание администрации района совершено нападение. Несколько неизвестных человек проникли на 1-й этаж, не предъявив документы. Об их намерениях нам неизвестно. При фото- и видеофиксации лиц были нанесены удары по рукам. Вызвана полиция», — заявил чиновник.

Как сообщает ИА "Регион", также Сиденко предположил, что это могло быть сделано с целью дискредитации выборов, так как в здании администрации размещен ТИК.

Сиденко по данному инциденту намерен обратиться к председателю Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой. «Органы местного самоуправления должны оказывать содействие проведению избирательной кампании. Но в тоже время ни кандидаты, ни иные лица не могут вмешиваться в работу муниципалитета. Тем более под угрозой жизни и здоровью сотрудников. Мы узнали на видео, опубликованном в публичном поле, людей, которых связывают с криминальным миром. В прессе также озвучены их имена и прозвища. Правоохранительные органы должны оперативно сработать и найти нападавших. Прошу ЦИК России также дать оценку действиям зарегистрированного кандидата и его доверенных лиц», — пояснил глава администрации.