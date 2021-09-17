В Саратовской области завершается кормозаготовительная кампания

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Для личных подворий населением области заготовлено 542,3 тыс. тонн сена.С целью непрерывного поступления зеленого корма в течение всего пастбищного периода в необходимом количестве для имеющегося поголовья организован зеленый конвейер, на текущий момент животным скормлено 77,9 тыс. тонн зеленой массы.На зимне-стойловый период будет задействовано 1189 животноводческих помещений, которые полностью очищены, продезинфицированы и отремонтированы.