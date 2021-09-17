17 сентября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 16 сентября
В Саратовской области завершается кормозаготовительная кампания
16:15 | 16 сентября
Фестиваль ВолгаWave пройдет в режиме трансляции
15:17 | 16 сентября
Минобразования области приглашает школьников и студентов вести аккаунт в TikTok
14:20 | 16 сентября
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 20 на 21 сентября
13:23 | 16 сентября
Житель Ровенского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы
12:35 | 16 сентября
Пятьдесят детей получили в подарок наборы школьно-письменных принадлежностей
11:39 | 16 сентября
HH.ru: Две трети работников Саратовской области пожаловались на коллег-сплетников
10:48 | 16 сентября
Завершился областной конкурс ведущих развлекательно-игровых программ «Мастера хорошего настроения»
09:55 | 16 сентября
Академдрама начнет сезон премьерой спектакля "Что делать?"
09:00 | 16 сентября
Пушкинка продолжает работу в рамках комплексной программы «Сохраним читающее детство»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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В Саратовской области завершается кормозаготовительная кампания

Новости


К сегодняшнему дню для поголовья скота сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств заготовлено 245,5 тыс. тонн сена (97% от плана), 60,5 тыс. тонн сенажа (135%), 246,1 тыс. тонн соломы (91%), 198,2 тыс. тонн силоса (86%). Засыпано 172,3 тыс. тонн зернофуража (98%).

Для личных подворий населением области заготовлено 542,3 тыс. тонн сена.

С целью непрерывного поступления зеленого корма в течение всего пастбищного периода в необходимом количестве для имеющегося поголовья организован зеленый конвейер, на текущий момент животным скормлено 77,9 тыс. тонн зеленой массы.

На зимне-стойловый период будет задействовано 1189 животноводческих помещений, которые полностью очищены, продезинфицированы и отремонтированы.
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