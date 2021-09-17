В Саратовской области завершается кормозаготовительная кампания
К сегодняшнему дню для поголовья скота сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств заготовлено 245,5 тыс. тонн сена (97% от плана), 60,5 тыс. тонн сенажа (135%), 246,1 тыс. тонн соломы (91%), 198,2 тыс. тонн силоса (86%). Засыпано 172,3 тыс. тонн зернофуража (98%).
Для личных подворий населением области заготовлено 542,3 тыс. тонн сена.
С целью непрерывного поступления зеленого корма в течение всего пастбищного периода в необходимом количестве для имеющегося поголовья организован зеленый конвейер, на текущий момент животным скормлено 77,9 тыс. тонн зеленой массы.
На зимне-стойловый период будет задействовано 1189 животноводческих помещений, которые полностью очищены, продезинфицированы и отремонтированы.