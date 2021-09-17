Фестиваль ВолгаWave пройдет в режиме трансляции

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Из-за действия ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль современной музыки ВолгаWave пройдет в дистанционном формате. На моле будет установлен экран с трансляцией выступлений саратовских групп. Послушать местных исполнителей можно будет 18 и 19 сентября с 18.00 до 20.00.Среди участников:1. «Стопудоff»2. «IN_TEAM»3. «Blaze»4. «Ноев Ковчег»5. «SAPPY»6. «Свои»7. «Ковер-паровоз»8. «ElixiR»9. «Swanmortuus»10. «Едва ли»11. «Samains Bread»12. Вокально-инструментальный коллектив лицея Гуманитарных наук13. Дуэт «Парафраз»14. Дуэт «Неважно»15. «Cashback»