17 сентября 2021 ПЯТНИЦА
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Фестиваль ВолгаWave пройдет в режиме трансляции

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В наступающие выходные, 18-19 сентября, в городе пройдет ряд праздничных онлайн и офлайн-мероприятий, посвященных 431 годовщине со дня основания Саратова.

Из-за действия ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль современной музыки ВолгаWave пройдет в дистанционном формате. На моле будет установлен экран с трансляцией выступлений саратовских групп. Послушать местных исполнителей можно будет 18 и 19 сентября с 18.00 до 20.00.

Среди участников:
1. «Стопудоff»
2. «IN_TEAM»
3. «Blaze»
4. «Ноев Ковчег»
5. «SAPPY»
6. «Свои»
7. «Ковер-паровоз»
8. «ElixiR»
9. «Swanmortuus»
10. «Едва ли»
11. «Samains Bread»
12. Вокально-инструментальный коллектив лицея Гуманитарных наук
13. Дуэт «Парафраз»
14. Дуэт «Неважно»
15. «Cashback»
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